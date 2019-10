Дан официальный старт восьмому сезону Национальной премии «ТОП-5 АВТО»

В лонг-лист премии в этом году вошло более семидесяти моделей. Среди них новинки Audi, Bentley, Peugeot, Citroen, Lada, Hyundai, Kia, Suzuki, BMW, Mitsubishi, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo и других фирм

Список основных номинаций премии «ТОП-5 АВТО» 2019-2020 года остался неизменным, и по-прежнему включает в себя такие категории как: «Компактный городской автомобиль»; «Большой и представительский городской автомобиль»; «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости»; «Большой кроссовер / внедорожник»; «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет». Специальные номинации, как и в прошедшем сезоне: «Легкий коммерческий автомобиль / пикап», «Авто-персона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя».

Согласно регламенту премии после окончательного согласования и утверждения лонг-листа, все члены профессионального жюри «ТОП-5 АВТО» получат специальные таблицы с перечнем всех кандидатов в номинанты для их оценки. Отборочный тур конкурса продлится до февраля следующего года. В ходе него автомобили будут оцениваться по пяти критериям: соотношение цена – качество, дизайн, технический уровень, комфорт и практичность. Пять кандидатов в каждой категории с наилучшими результатами станут номинантами на премию «ТОП-5 АВТО» 2019-2020 года. Номинанты в специальной категории «Авто-персона года», как и прежде, будут выявлены на основании данных медиамониторинга, проводимого исследовательской компанией Mediascope по, более чем 300 российскими федеральными и региональными СМИ. Номинанты в категории "Лучший PR-департамент автопроизводителя" будут отобраны при помощи двухступенчатой системы выбора. В первом случае, исследовательской компанией Mediascope будут выбраны три номинанта на основе мониторинга высланных ранее пресс-релизов. Однако, в дополнение к этой тройке, будет выбрана еще одна, которую определят члены жюри премии, основываясь на критериях, указанных в регламенте. Полученная «шестерка» составит шорт-лист.

Важное нововведение: в 2019 году в рамках премии «ТОП-5 АВТО» в России учрежден титул CAR OF THE YEAR (АВТОМОБИЛЬ ГОДА). Начиная с этого сезона, помимо победителей в каждой из 5 основных и одной специальной автомобильных номинаций, члены жюри премии «ТОП-5 АВТО» будут выбирать один автомобиль, который, по их мнению, является лучшим из лучших среди всех номинантов с присуждением титула CAR OF THE YEAR . АВТОМОБИЛЬ ГОДА выбирается из всех автомобилей, вошедших в шорт-листы во всех основных и одной специальной номинациях премии «ТОП-5 АВТО».

После подведения итогов отборочного тура, во второй половине февраля 2020 года, оргкомитет премии представит список номинантов. Финальная церемония вручения наград «ТОП-5 АВТО» 2019-2020 года состоится в мае. Подсчет голосов и сертификация результатов голосования будет производиться международной аудиторской компанией KPMG.