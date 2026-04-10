10 апр 2026

Дешевые шины могут исчезнуть с российского рынка из-за новых экологических норм

Минпромторг выступил с инициативой ужесточить требования к составу резины, что способно привести к сокращению предложения дешевой продукции

Речь идет о введении ограничений на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Предельный уровень предлагается установить на отметке 0,25% бэй-протонов. Соответствующие изменения планируется внести в технический регламент Таможенного союза, регулирующий безопасность колесных транспортных средств.

Инициатива уже получила подтверждение со стороны Минприроды, Росстандарта и Минэкономразвития. Основная цель нововведения заключается в повышении экологических и эксплуатационных стандартов шинной продукции на территории Евразийского экономического союза.

По оценкам экспертов, новые требования в первую очередь затронут бюджетный сегмент. Именно в этой категории чаще всего используются дешевые компоненты с высоким содержанием ПАУ. В результате, до трети доступных по цене шин могут покинуть рынок.

При этом в Минпромторге отмечают, что российские предприятия обладают достаточными мощностями для полного обеспечения внутреннего спроса. Более того, ужесточение норм может укрепить позиции как локальных производителей, так и крупных международных брендов, которые уже соответствуют высоким стандартам качества.

При написании новости использовалась информация:
Известия

