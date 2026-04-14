Японское правительство попросило граждан не «гонять»

Японские власти обратились к автомобилистам с рекомендацией пересмотреть стиль вождения. Такая мера направлена на снижение расхода топлива на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке

Министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава отметил, что использование «эко-режима» позволяет существенно сократить потребление топлива. К тому же, водителям предлагается отказаться от резких ускорений и минимизировать время работы двигателя на холостом ходу.

При этом власти подчеркивают, что переход к такому стилю вождения будет носить исключительно добровольный характер. Введение новых ограничений или обязательных норм не планируется. Основной акцент сделан на информировании и повышении осведомленности автомобилистов.

Необходимость таких мер связана с рисками перебоев в поставках нефти. Япония уже начала использовать стратегические резервы, объем которых составляет около 470 млн баррелей и покрывает потребности страны на 254 дня. Часть запасов, эквивалентная 45 дням потребления, уже поступила на рынок.

