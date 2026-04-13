13 апр 2026

Госдума не будет вводить уголовную ответственность за дорожное хулиганство

Инициатива ужесточить ответственность за агрессивное поведение водителей на дорогах не получила поддержки на уровне профильного комитета Госдумы. Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за дорожное хулиганство, рекомендован к отклонению

Документ предполагал внесение изменений в статью 213 УК РФ. Водителям, допускающим грубые нарушения общественного порядка с использованием автомобиля, могли грозить штрафы от 300 до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 5 лет.

Однако, по мнению экспертов, действующая статья 267.1 УК РФ уже охватывает подобные правонарушения и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за действия, угрожающие безопасности транспорта. К тому же, в случае принятия поправок часть действий, которые сейчас относятся к административным нарушениям, могла бы перейти в категорию уголовных преступлений, что создало бы правовую неопределенность.

Стоит отметить, что, несмотря на это, вопрос повышения безопасности на дорогах остается актуальным. Уже в 2025 году в ряде регионов начали применять уголовную статью за опасное вождение, что свидетельствует о поиске эффективных механизмов контроля.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Новый Chery Tiggo 5 готов к дебюту на родном рынке. Ждем новинку в России

13 апреля 2026

Какие новинки готовит BMW к 2026 году?

13 апреля 2026

Российские власти прогнозируют прорыв ИИ в управлении автомобилями

13 апреля 2026

NASA помогает Ferrari в разработке их первого электрокара

13 апреля 2026

Продажи коротких полисов ОСАГО выросли в 7 раз

10 апреля 2026

Дешевые шины могут исчезнуть с российского рынка из-за новых экологических норм

10 апреля 2026

 Все новости

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J6 - jaecoo j6 (2026) друг человека Тест драйв
13 апреля 2026

Jaecoo J6
"Друг человека"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят
Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"

