Госдума не будет вводить уголовную ответственность за дорожное хулиганство

Инициатива ужесточить ответственность за агрессивное поведение водителей на дорогах не получила поддержки на уровне профильного комитета Госдумы. Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за дорожное хулиганство, рекомендован к отклонению

Документ предполагал внесение изменений в статью 213 УК РФ. Водителям, допускающим грубые нарушения общественного порядка с использованием автомобиля, могли грозить штрафы от 300 до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 5 лет.

Однако, по мнению экспертов, действующая статья 267.1 УК РФ уже охватывает подобные правонарушения и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за действия, угрожающие безопасности транспорта. К тому же, в случае принятия поправок часть действий, которые сейчас относятся к административным нарушениям, могла бы перейти в категорию уголовных преступлений, что создало бы правовую неопределенность.

Стоит отметить, что, несмотря на это, вопрос повышения безопасности на дорогах остается актуальным. Уже в 2025 году в ряде регионов начали применять уголовную статью за опасное вождение, что свидетельствует о поиске эффективных механизмов контроля.

