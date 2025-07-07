Didi представил зарядную станцию, способную “заправлять” электрокар на 100 км за 1 мин

Компания Orange Charging, входящая в состав корпорации Didi, представила новую мегаваттную зарядную станцию с рекордной мощностью 1600 кВт

Новая станция получила интеллектуальную систему Orange Charging Unicorn OS, которая обеспечивает гибкое распределение мощности между транспортными средствами. Благодаря этому решению технология подходит для использования на дорогах с интенсивным трафиком и повышенными требованиями к скорости зарядки. Заявляется, что новая “заправка” от Orange Charging позволит зарядить батарею на 100 км всего за одну минуту (при условии, что аккумулятор предназначен для такой мощности тока).

Мегаваттная зарядка становится приоритетным направлением для крупнейших игроков отрасли. Так, BYD уже вывела на рынок станции мощностью до 1360 кВт, Huawei работает над зарядками до 1500 кВт для грузового транспорта, Zeekr предлагает станции до 1200 кВт для легковых автомобилей, а CATL разрабатывает аккумуляторы, способные выдерживать такую мощность.