17 фев 2026

“Дизельгейт” продолжается: в Британии стартовал масштабный процесс против автогигантов

В Британском Верховном суде рассматривается коллективный иск от более чем 1,6 миллиона автовладельцев, которые обвиняют ряд крупных производителей в манипуляциях с дизельными экологическими тестами

Истцы утверждают, что автомобили с дизельными моторами выпусков с 2012 по 2017 годы были оснащены так называемыми “defeat devices” (“устройства для манипуляции выбросами”). Эти программные решения позволяли снижать выбросы оксидов азота во время лабораторных испытаний, тогда как на дороге реальные показатели могли превышать допустимые нормы в несколько раз. По заявлениям юристов, в отдельных случаях превышение доходило до 12-кратного значения.

Ответчиками по делу выступают Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault и Citroen. Производители настаивают, что обвинения некорректны, и подчеркивают, что системы очистки выхлопа работают с учетом компромиссов между экологией, надежностью и безопасностью.

Процесс неизбежно вызывает ассоциации с “дизельгейтом” Volkswagen. Однако ответчики настаивают, что тот скандал не может автоматически распространяться на всю отрасль. Тем не менее юристы истцов оценивают потенциальную стоимость исков примерно в 6 млрд фунтов стерлингов.

Окончательное решение суда ожидается в середине 2026 года.

При написании новости использовалась информация:
reuters

