У российской марки Tenet появятся еще три новые модели

Первые официальные подтверждения расширения модельной линейки обнаружены в документах Роспатента, где зарегистрированы товарные знаки Tenet Plus L4, L6 и L8

Индексы моделей напрямую указывают на их происхождение. В качестве основы выбраны китайские кроссоверы марки Lepas, входящей в концерн Chery. Ранее этот суббренд планировал самостоятельный выход на зарубежные рынки, однако в России автомобили будут продаваться под нашим брендом Tenet Plus. Производство планируется развернуть на мощностях холдинга АГР.

Младшей моделью в линейке станет компактный кроссовер L4. По своим габаритам он близок к Tiggo 4 и должен стать самым доступным предложением бренда. Следом расположится L6, который по размерам и архитектуре сопоставим с Tiggo 7. Флагманом станет L8 – крупный семейный кроссовер, созданный на базе Tiggo 8.

Технические характеристики всех трех моделей пока не раскрываются. Подробности о моторах и комплектациях ожидаются ближе к официальному запуску, который запланирован на первую половину этого года.

