17 фев 2026

Китайские власти обяжут автопроизводителей устанавливать физические кнопки вместо сенсорных

Министерство промышленности и информационных технологий Китая намерено обязать автопроизводителей оснащать автомобили физическими органами управления для ряда ключевых функций. Новые требования будут применяться к моделям, выпущенным начиная с 1 июля 2026 года

Речь идет о таких базовых операциях, как включение поворотников, аварийной сигнализации и стеклоочистителей, управление стеклоподъемниками, а также активация систем помощи водителю. Отдельно подчеркивается, что переключение режимов коробки передач (P-R-N-D) не должно осуществляться исключительно через экран. Это фактически ставит крест на полностью сенсорных селекторах.

Инициатива стала реакцией на распространенный в последние годы минималистичный подход к дизайну салонов, особенно среди электромобилей и гибридов. В таких автомобилях большинство функций сосредоточено в центральном дисплее, что повышает нагрузку на внимание водителя. Представители отрасли ранее уже критиковали эту тенденцию. В частности, вице-президент Geely называл слепое следование моде на экраны одной из проблем китайской автоиндустрии.

Документ уже прошел этап подготовки проекта для общественного обсуждения. Стандарт детально регламентирует требования к физическим элементам управления. Они должны иметь фиксированное расположение, достаточную площадь нажатия и обеспечивать тактильную или звуковую обратную связь. Важный пункт касается надежности. Базовые функции обязаны оставаться доступными даже при сбоях электроники или отключении питания.
 

