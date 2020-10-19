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19 окт 2020

Доля электромобилей на авторынке Европы в 2020 году вырастет в 3 раза

Доля электромобилей на авторынке Европы в 2020 году вырастет в 3 раза

По итогам 2020 года электромобили и подключаемые гибридные автомобили составят 10% всех проданных автомобилей в Европе, что втрое превышает показатель продаж за прошлый год

Доля рынка электромобилей вырастет до 15% в следующем году на фоне продолжающихся усилий автопроизводителей в Европе сократить выбросы CO2. Прогнозы основаны на данных о продажах за первое полугодие 2020 года, пишет Автостат  со ссылкой на агентство "Финмаркет“.

В соответствии с регуляторными нормами автопроизводители должны сократить средний объем выбросов CO2 в автомобилях до 92 г/км, в противном случае им грозит штраф, который может составить несколько миллиардов евро. За первые 6 месяцев 2020 года средний объем выбросов упал с 122 г/км до 111 г/км, что стало максимальным шестимесячным падением более чем за десятилетие. На текущий момент в расчеты не включаются 5% автомобилей, проданных в текущем году - уступка со стороны ЕС, призванная помочь автопроизводителям адаптироваться к новому режиму. Между тем начиная со следующего года при подсчетах общего показателя будут учитываться все автомобили.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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