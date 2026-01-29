Дональду Трампу не удалось убедить Mercedes-Benz переехать в США

Руководство Mercedes-Benz подтвердило, что администрация Дональда Трампа предпринимала попытки убедить компанию перенести свою штаб квартиру в США. Об этом рассказал генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус, подчеркнув, что предложение включало налоговые льготы и другие экономические стимулы

Попытка переговоров, как сообщается, состоялась около года назад и пришлась на начало второго президентского срока Дональда Трампа. В этот период американские власти усилили давление на автоконцерны, продвигая политику локализации производства и угрожая повышенными тарифами. Однако, по словам главы Mercedes, отказ от предложения перенести штаб квартиру в США не заставил себя ждать. Каллениус отметил, что бренд имеет исторические корни в Германии и прочно связан с регионом Швабия.

При этом Mercedes продолжает активно расширять свое присутствие в США. Компания уже располагает крупным заводом в Алабаме и на фоне торговых ограничений объявила о планах начать выпуск модели GLC на американской площадке с 2027 года. Производство будет налажено рядом с уже выпускаемыми GLE, GLS и электрическими кроссоверами EQE и EQS.