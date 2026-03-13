Электромобили с пробегом впервые стали дешевле дизельных машин

На вторичном рынке Ирландии произошел заметный перелом. Подержанные электромобили впервые оказались дешевле дизельных автомобилей сопоставимого возраста

Согласно исследованию, средняя цена трехлетнего электромобиля на ирландском рынке сегодня составляет около 28 825 евро. Для сравнения, дизельная машина того же возраста в среднем предлагается за 35 893 евро. Если учитывать пробег, возраст и конкретные модели, электромобили в среднем стоят примерно на 11% дешевле дизельных аналогов.

Аналитики отмечают, что рынок пережил серьезную ценовую коррекцию в 2023 и 2024 годах. Тогда стоимость подержанных электрокаров резко снизилась на фоне падения цен на новые модели, сокращения государственных субсидий и увеличения предложения на вторичном рынке. К концу 2025 года ситуация начала стабилизироваться и рынок вошел в более сбалансированную фазу.

Несмотря на это, наиболее доступными остаются автомобили с бензиновыми двигателями. Средняя цена трехлетней бензиновой модели на ирландском рынке составляет около 22 900 евро, хотя разница между такими машинами и электрокарами постепенно сокращается.

Экономисты считают, что завершение периода ценовой турбулентности может стать важным этапом для развития электрического транспорта. Более доступные цены на электрокары способны привлечь новую аудиторию и ускорить переход автопарка на «зеленые» машины.