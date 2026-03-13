Автомобильный портал Motorpage
13 мар 2026

Электромобили с пробегом впервые стали дешевле дизельных машин

Электромобили с пробегом впервые стали дешевле дизельных машин
Автор фото: ru.freepik.com

На вторичном рынке Ирландии произошел заметный перелом. Подержанные электромобили впервые оказались дешевле дизельных автомобилей сопоставимого возраста

Согласно исследованию, средняя цена трехлетнего электромобиля на ирландском рынке сегодня составляет около 28 825 евро. Для сравнения, дизельная машина того же возраста в среднем предлагается за 35 893 евро. Если учитывать пробег, возраст и конкретные модели, электромобили в среднем стоят примерно на 11% дешевле дизельных аналогов.

Аналитики отмечают, что рынок пережил серьезную ценовую коррекцию в 2023 и 2024 годах. Тогда стоимость подержанных электрокаров резко снизилась на фоне падения цен на новые модели, сокращения государственных субсидий и увеличения предложения на вторичном рынке. К концу 2025 года ситуация начала стабилизироваться и рынок вошел в более сбалансированную фазу.

Несмотря на это, наиболее доступными остаются автомобили с бензиновыми двигателями. Средняя цена трехлетней бензиновой модели на ирландском рынке составляет около 22 900 евро, хотя разница между такими машинами и электрокарами постепенно сокращается.

Экономисты считают, что завершение периода ценовой турбулентности может стать важным этапом для развития электрического транспорта. Более доступные цены на электрокары способны привлечь новую аудиторию и ускорить переход автопарка на «зеленые» машины.

При написании новости использовалась информация:
irishtimes

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX80 Track Spec концепт

Infiniti готовит к дебюту 600-сильный QX80

13 марта 2026
SAIC MG 07

SAIC готовит электрический фастбек в стиле Porsche

13 марта 2026
Avatr 06T

Avatr готовит электрический универсал мощностью почти 1000 л.с.

13 марта 2026

Казахстан готовит зеркальный ответ России по утильсбору на автомобили

12 марта 2026
Chery QQ3 EV

Chery выводит на рынок доступный электрокар QQ3 EV с запасом хода 420 км

12 марта 2026
Audi RS3 Competition Limited

Audi представила лимитированную версию RS3 в честь юбилея 5-цилиндрового мотора

12 марта 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки» Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка
Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 9 3 8