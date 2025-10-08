Dongfeng отзывает более 12 тысяч автомобилей в России из-за неисправных ремней безопасности

Китайская компания Dongfeng объявила об отзыве 12,4 тысячи автомобилей, реализованных на российском рынке с января 2023 года по май 2025 года

Причиной отзыва стала проблема в системе ремней безопасности. По данным ведомства, из-за ошибки при установке один из компонентов механизма может мешать автоматическому втягиванию лямки. В результате ремень не фиксируется должным образом, что снижает уровень безопасности водителя и пассажиров.

Все автомобили, попавшие под отзыв, будут направлены в сервисные центры, где владельцам бесплатно заменят ремни безопасности на исправные.

Росстандарт напомнил, что производители обязаны устранять подобные дефекты за свой счет, чтобы обеспечить безопасность владельцев транспортных средств.

