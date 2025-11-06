Eagle создала ультралегкий Jaguar E-Type GTR

Компания Eagle, известная своими реставрациями и модернизациями классических Jaguar E-Type, представила уникальный Eagle Lightweight GTR. Этот автомобиль создан в единственном экземпляре для клиента, пожелавшего получить «антипод современных тяжёлых спорткаров»

Lightweight GTR весит всего 930 кг и 975 кг с полным баком, что на 30% легче стандартного E-Type Roadster. Автомобиль получил новое шасси, амортизаторы Ohlins, титановые ступицы, специально разработанные пружины и углерод-керамические тормоза. Кузовные панели сделали из алюминия. Внутри установили спортивные сиденья с четырехточечными ремнями и подставку для смартфона. Отделка выполнена черной алькантары.

Данный экземпляр оснащен 4,7-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем. Мотор получил титановые шатуны и три карбюратора Weber. Корпус коробки передач выполнен из магниевого сплава, а выхлопная система изготовлена из инконеля и титана. Сообщается, что мощность силовой установки выросла до 430 л.с.