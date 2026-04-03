Минпромторг готовит новые правила по установке российского софта для импортных автомобилей

Минпромторг рассматривает возможность обязательной установки отечественной операционной системы «Аврора» на импортируемые автомобили

С инициативой выступил глава ведомства Антон Алиханов в рамках Международного транспортно логистического форума. По его словам, речь идет о перспективной мере, которая будет реализована после того, как система достигнет необходимого технологического уровня и сможет соответствовать требованиям рынка.

Ключевая цель проекта объясняется обеспечением кибербезопасности российских граждан. В министерстве считают, что автомобиль сегодня становится частью цифровой инфраструктуры, а значит нуждается в контролируемой программной среде. В качестве примера приводится рынок электроники, где уже действуют требования по предустановке отечественного программного обеспечения на иностранные устройства.

Система «Аврора», разработанная при участии Ростелекома, рассматривается как наиболее развитая отечественная платформа. Уже сейчас она проходит апробацию на автомобилях Lada при поддержке АвтоВАЗа. В дальнейшем к проекту могут подключиться и другие производители.

