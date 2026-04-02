2 апр 2026

Представлена первая модель бренда Freelander

Совместный проект Chery и Jaguar Land Rover превратил некогда известную модель в самостоятельный бренд, ориентированный на автомобили с электрическими и гибридными силовыми установками

Новая марка будет существовать отдельно от текущих линеек Jaguar Land Rover и Chery. Центром управления стал Шанхай, при этом разработка ведется сразу на нескольких площадках, включая дизайнерский центр в британском Гейдоне.

Первой моделью нового бренда стал концепт Concept97. Это крупный шестиместный кроссовер длиной более 5 метров. Дизайн прототипа отсылает к классическим внедорожникам британской марки, но при этом выполнен в более современном стиле.

Предварительно известно, что серийная версия Concept97 будет оснащаться как электрическими, так и гибридными силовыми установками. Среди ключевых особенностей заявлены система помощи водителю от Huawei, мощный процессор Qualcomm и батарея нового поколения с поддержкой сверхбыстрой зарядки.

Серийная версия выйдет на рынок уже во второй половине года, а массовое производство стартует в 2026 году. В дальнейшем бренд намерен представлять по две новинки каждый год и за 5 лет сформировать полноценную линейку из 6 моделей.

