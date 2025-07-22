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22 июл 2025

ЕС может ввести скрытый запрет на аренду автомобилей с ДВС уже с 2030 года

ЕС может ввести скрытый запрет на аренду автомобилей с ДВС уже с 2030 года

Европейский Союз может ввести жесткие ограничения на аренду автомобилей с ДВС уже с 2030 года, тогда как ранее озвученный запрет на продажу автомобилей с ДВС вступит в силу только в 2035 году.

Европейская комиссия разрабатывает норматив, который запретит крупным корпоративным автопаркам и прокатным компаниям, таким как Sixt и Europcar, закупать автомобили с ДВС уже с 2030 года. Если эти меры будут утверждены, это фактически приведет к тому, что с 2032 года арендовать бензиновый или дизельный автомобиль в Европе будет невозможно, так как срок службы машин в прокате редко превышает два года.

Хотя электрокары уже сейчас доступны в автопарках аренды, они менее популярны среди клиентов и к тому же дороже в обслуживании для самих компаний. При этом ограничение на закупку автомобилей с ДВС может значительно ускорить реализацию общеевропейского плана отказа от традиционных моторов.

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