Автомобильный портал Motorpage
27 фев 2026

Крупный кроссовер Nio ES9 готовится выйти на рынок Китая

Крупный кроссовер Nio ES9 готовится выйти на рынок Китая
Автор фото: Китайский МИИТ

Китайская компания Nio готовится вывести на рынок свой самый крупный кроссовер. Электрический Nio ES9 официально дебютирует уже в следующем месяце

Длина ES9 составляет 5365 мм при колесной базе 3250 мм. Таким образом, по длине он превосходит даже Rolls-Royce Cullinan, который традиционно считался ориентиром среди полноразмерных кроссоверов. При этом китайская модель немного уступает британцу по ширине (2029 мм), но в целом демонстрирует сопоставимый масштаб. Салон модели может быть 6- или 7-местным в зависимости от комплектации.

В движение почти 3-тонный кроссовер приводит двухмоторная электрическая силовая установка. Суммарная мощность составляет 697 л.с. Максимальная скорость – 220 км/ч. За питание отвечает аккумулятор емкостью 102 кВт*ч. В зависимости от версии запас хода по циклу CLTC составит от 580 до 620 км.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Вьетнамский бренд Thaco бросает вызов VinFast

27 февраля 2026
Honda ZR-V

Honda лишила кроссовер ZR-V турбированного двигателя

27 февраля 2026
GAC GS3

GAC убрал GS3 с российского рынка

26 февраля 2026

Opel готовит обновленный Corsa GSE

26 февраля 2026

Конституционный суд разъяснил ответственность автомоек за угон автомобилей

26 февраля 2026
Mazda MX-5

Mazda ищет спасение для MX-5 в синтетическом топливе

26 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе
Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч
Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 9 5