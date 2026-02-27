Крупный кроссовер Nio ES9 готовится выйти на рынок Китая

Китайская компания Nio готовится вывести на рынок свой самый крупный кроссовер. Электрический Nio ES9 официально дебютирует уже в следующем месяце

Длина ES9 составляет 5365 мм при колесной базе 3250 мм. Таким образом, по длине он превосходит даже Rolls-Royce Cullinan, который традиционно считался ориентиром среди полноразмерных кроссоверов. При этом китайская модель немного уступает британцу по ширине (2029 мм), но в целом демонстрирует сопоставимый масштаб. Салон модели может быть 6- или 7-местным в зависимости от комплектации.

В движение почти 3-тонный кроссовер приводит двухмоторная электрическая силовая установка. Суммарная мощность составляет 697 л.с. Максимальная скорость – 220 км/ч. За питание отвечает аккумулятор емкостью 102 кВт*ч. В зависимости от версии запас хода по циклу CLTC составит от 580 до 620 км.