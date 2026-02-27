Автомобильный портал Motorpage
27 фев 2026

Вьетнамский бренд Thaco бросает вызов VinFast

Автор фото: фирма-производитель

Вьетнамская компания Thaco намерена запустить собственный бренд легковых машин и стать вторым национальным автопроизводителем страны после VinFast

О планах объявил председатель совета директоров Чан Ба Зыонг в обращении к сотрудникам. Уже в июне 2026 года подразделение Thaco Auto представит минивэн под собственной маркой, а в 2027 году выпустит несколько легковых моделей, в числе которых, вероятно, будут кроссоверы.

До сих пор Thaco выступала крупнейшим в стране производителем и дистрибьютором автомобилей зарубежных брендов. На ее предприятиях производятся и реализуются модели Mazda, Kia, Peugeot, BMW и MINI. При этом значительная часть продуктовой линейки зависит от зарубежных партнеров, а некоторые модели импортируются напрямую.

Создание собственной марки должно повысить уровень локализации, обеспечить более стабильную загрузку производственных мощностей и увеличить долю добавленной стоимости внутри страны. Основная производственная база Thaco расположена в индустриальной зоне Чу Лай. Комплекс площадью почти 490 тыс. кв. м рассчитан на выпуск до 120 тыс. автомобилей в год и входит в число крупнейших во Вьетнаме.
 

При написании новости использовалась информация:
theinvestor

