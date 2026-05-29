Глава NIO заявил о завершении золотой эпохи китайского авторынка

Китайский автомобильный рынок, видимо, окончательно вышел из периода стремительного роста. Об этом заявил глава компании NIO Уильям Ли, комментируя изменения, которые происходят на рынке Поднебесной

По словам топ-менеджера, автопарк Китая достиг 370 миллионов автомобилей, поэтому рынок постепенно переходит из стадии активного роста в фазу насыщения. На этом фоне аналитики прогнозируют замедление темпов продаж электромобилей и гибридов в 2026 году после нескольких лет бурного расширения сегмента.

Глава NIO подчеркнул, что Китай остается наиболее эффективной площадкой для инвестиций в электромобили. По его словам, аналогичные вложения за рубежом требуют больше времени и сопровождаются менее предсказуемой отдачей. При этом гибриды и автомобили с традиционными ДВС, по мнению Ли, лучше подходят для глобальных рынков.

Сейчас NIO выпускает исключительно электромобили и делает ставку на собственные программные разработки, системы помощи водителю и технологии быстрой замены батарей. В рамках этой стратегии компания планирует увеличить расходы на вычислительные мощности для развития интеллектуальных систем вождения сразу в 5 раз по сравнению с 2025 годом.

