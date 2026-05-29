Автомобильный портал Motorpage
29 май 2026

Глава NIO заявил о завершении золотой эпохи китайского авторынка

Автор фото: Алексей Грамматчиков

Китайский автомобильный рынок, видимо, окончательно вышел из периода стремительного роста. Об этом заявил глава компании NIO Уильям Ли, комментируя изменения, которые происходят на рынке Поднебесной

По словам топ-менеджера, автопарк Китая достиг 370 миллионов автомобилей, поэтому рынок постепенно переходит из стадии активного роста в фазу насыщения. На этом фоне аналитики прогнозируют замедление темпов продаж электромобилей и гибридов в 2026 году после нескольких лет бурного расширения сегмента.

Глава NIO подчеркнул, что Китай остается наиболее эффективной площадкой для инвестиций в электромобили. По его словам, аналогичные вложения за рубежом требуют больше времени и сопровождаются менее предсказуемой отдачей. При этом гибриды и автомобили с традиционными ДВС, по мнению Ли, лучше подходят для глобальных рынков.

Сейчас NIO выпускает исключительно электромобили и делает ставку на собственные программные разработки, системы помощи водителю и технологии быстрой замены батарей. В рамках этой стратегии компания планирует увеличить расходы на вычислительные мощности для развития интеллектуальных систем вождения сразу в 5 раз по сравнению с 2025 годом.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

