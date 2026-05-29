В Москве число нарушений среди таксистов увеличилось более, чем на 30%

По итогам 2025 года, количество административных правонарушений, совершенных водителями такси в Москве, увеличилось на 30,5% и приблизилось к отметке в 14 тысяч случаев

Такие данные озвучил первый заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Михаил Устинов в ходе конференции «Современное такси».

При этом, несмотря на рост числа нарушений, аварийность в сегменте легковых таксомоторных перевозок снизилась на 6,5%, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, количество пострадавших в ДТП с участием автомобилей такси сократилось на 5,1%, а число погибших уменьшилось сразу на 30,4%.

По информации начальника управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта Москвы Сергея Алексюка, ежедневно услугами такси в столице пользуются 1,67 миллиона пассажиров. Сегодня в городе официально работают 250 тысяч аттестованных водителей, зарегистрировано 207,6 тысячи автомобилей такси и 46 тысяч перевозчиков.

Рост числа нарушений эксперты связывают с увеличением интенсивности перевозок и масштабным расширением отрасли. При этом рынок такси остается одним из крупнейших сегментов городского транспорта Москвы.