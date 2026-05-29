Автомобильный портал Motorpage
29 май 2026

В Москве число нарушений среди таксистов увеличилось более, чем на 30%

В Москве число нарушений среди таксистов увеличилось более, чем на 30%
Автор фото: magnific.com/ru

По итогам 2025 года, количество административных правонарушений, совершенных водителями такси в Москве, увеличилось на 30,5% и приблизилось к отметке в 14 тысяч случаев

Такие данные озвучил первый заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Михаил Устинов в ходе конференции «Современное такси».

При этом, несмотря на рост числа нарушений, аварийность в сегменте легковых таксомоторных перевозок снизилась на 6,5%, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, количество пострадавших в ДТП с участием автомобилей такси сократилось на 5,1%, а число погибших уменьшилось сразу на 30,4%.

По информации начальника управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта Москвы Сергея Алексюка, ежедневно услугами такси в столице пользуются 1,67 миллиона пассажиров. Сегодня в городе официально работают 250 тысяч аттестованных водителей, зарегистрировано 207,6 тысячи автомобилей такси и 46 тысяч перевозчиков.

Рост числа нарушений эксперты связывают с увеличением интенсивности перевозок и масштабным расширением отрасли. При этом рынок такси остается одним из крупнейших сегментов городского транспорта Москвы.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bugatti Bolide

Bugatti готовит новый гиперкар стоимостью свыше 20 млн долларов

29 мая 2026

Новый глава компании Porsche готов сократить производство почти вдвое

28 мая 2026
Emta #01

Chery готовит конкурента BYD в сегменте кей-каров

28 мая 2026

В России хотят создать единую систему учета всех автомобилей на дорогах

28 мая 2026

Минтранс готовит возможность постоплаты парковки

28 мая 2026
Alfa Romeo Giulietta 2019

Alfa Romeo хочет вернуть на рынок хэтчбек

28 мая 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) некоторые любят помощнее Тест драйв
28 мая 2026

Москвич M70
"Некоторые любят помощнее"
Deepal G318 - deepal g318 (2026) синяя бездна
Тест драйв
26 мая 2026

Deepal G318
"Синяя бездна"
Changan CS35 Max - changan cs35 max (2026) превосходя ожидания
Тест драйв
21 мая 2026

Changan CS35 Max
"Превосходя ожидания"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 9 5