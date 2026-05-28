Новый глава компании Porsche готов сократить производство почти вдвое

Новый глава компании Михаэль Лайтерс намерен отказаться от прежнего курса на постоянный рост объемов продаж и сосредоточиться на сокращении расходов и повышении прибыли

При бывшем руководителе Оливере Блуме немецкий бренд рассчитывал выйти на ежегодные продажи в диапазоне 350–400 тыс. автомобилей. Ради этого Porsche активно наращивал производство и увеличивал штат сотрудников. Однако ставка на электромобили и ухудшение ситуации на ключевых рынках США и Китая привели к заметному падению финансовых показателей. По итогам прошлого года, операционная маржа компании опустилась до уровня чуть выше 1%.

На этом фоне новый CEO Михаэль Лайтерс, ранее возглавлявший McLaren, начал масштабную реорганизацию. По данным немецких СМИ, Porsche планирует перестроить бизнес таким образом, чтобы сохранять прибыльность при производстве примерно 200 тыс. автомобилей в год. Для сравнения, в прошлом году бренд реализовал около 280 тыс. машин, что более, чем на 30 тыс. меньше результата предыдущего года. Негативная динамика сохраняется и в 2026 году. По итогам первого квартала, продажи сократились еще на 15%.

Одновременно компания уже начала сокращение внутренних структур. Porsche ликвидирует подразделение Car-IT и уменьшает количество корпоративных направлений с восьми до семи. Не исключено и сокращение состава правления с семи до шести человек.

Отдельное внимание уделяется оптимизации персонала. Сейчас руководство ведет переговоры с немецким производственным советом о снижении затрат. Под сокращения может попасть значительная часть сотрудников инженерного центра в Вайссахе, где работают около 5200 человек. Согласно опубликованной информации, под угрозой находятся примерно 25% рабочих мест.

Кроме того, Porsche рассматривает возможность объединения производственного и закупочного подразделений, чтобы снизить проблему избыточных мощностей.

В результате, компания рассчитывает к концу десятилетия вернуть операционную маржу в диапазон 10–15%. Для бренда, который долгие годы считался одним из самых прибыльных автопроизводителей мира, это становится ключевой задачей на ближайшие годы.