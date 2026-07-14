Ferrari назвала волну критики электрокара Luce лучшей бесплатной рекламой

Ferrari спокойно восприняла волну критики, обрушившейся на первый электрокар марки, который оценивается в 640 тысяч долларов (49 млн рублей). Более того, руководство компании считает, что столь бурная реакция сыграла бренду только на руку

Директор по маркетингу Ferrari Эмануэле Карандо признался, что компания заранее ожидала сильной и полярной реакции, однако реальные масштабы обсуждений удивили даже руководство. По его словам, огромное количество комментариев фактически превратилось в беспрецедентную бесплатную рекламную кампанию. Карандо отметил, что Ferrari является брендом, к которому многие испытывают особые чувства, поэтому практически каждый считает возможным высказать собственное мнение. Он добавил, что появление принципиально новой модели всегда вызывает настороженность у публики.

В компании напомнили, что похожая ситуация уже происходила после выхода кроссовера Purosangue четыре года назад. Тогда новинку также активно критиковали, утверждая, что Энцо Феррари не одобрил бы подобную модель. Однако сегодня Purosangue считается одной из самых популярных моделей Ferrari.

Основная часть претензий к Luce связана с пропорциями кузова и внешностью, созданной дизайн-студией LoveFrom. В Ferrari объясняют такой подход использованием специально разработанной электрической архитектуры. По словам Карандо, компания могла бы просто заменить двигатель V12 в Purosangue на электромоторы и батарею, однако сочла это неправильным решением. Вместо этого инженеры создали просторный лифтбек с коротким капотом, который позволяет разместить водителя ближе к передней оси и обеспечить высокую точность прохождения поворотов.

Отдельно Ferrari опровергла слухи о том, что покупка Luce станет обязательным условием для доступа к будущим моделям марки. Бывший директор по маркетингу и коммерции Энрико Гальера незадолго до ухода из компании подчеркнул, что электромобиль будут продавать только тем клиентам, которые действительно хотят его приобрести. Менеджер Ferrari по связям с общественностью Алессандро Ваккари также заявил, что бренд не использует схему, при которой покупка одной модели открывает доступ к другой. Вместо этого компания применяет сложный алгоритм, оценивающий взаимодействие клиента с маркой. Эта система поможет объективно определять приоритет при распределении наиболее редких моделей, включая 12Cilindri Manuale.