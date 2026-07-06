Ferrari вернула «механику» в новой версии 12Cilindri

Ferrari представила новую модификацию флагманского купе 12Cilindri под названием Manuale. Итальянская компания решила вернуть ощущения от классической механической коробки передач, но реализовала эту идею с помощью современных технологий

В основе новой трансмиссии лежит привычный 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Однако система Manuale By Wire позволяет водителю самостоятельно переключать первые шесть передач и задний ход с помощью классической «кулисы» и полноценной педали сцепления. Более того, разработчики предусмотрели возможность заглушить двигатель при неправильной работе со сцеплением, чтобы максимально приблизить ощущения к традиционной «механике».

Работу системы обеспечивают два датчика, отслеживающие перемещение рычага, а также электронная педаль сцепления, передающая команды гидравлическому приводу коробки передач. Система активируется, если только запускать двигатель с выжатым сцеплением, автомобиль сразу переходит в ручной режим.

Силовая установка осталась без изменений. Модель оснащена атмосферным двигателем V12 объемом 6,5 литра мощностью 819 л.с. с 678 Нм крутящего момента. Купе разгоняется до 100 км/ч за 3,0 секунды, а максимальная скорость достигает 340 км/ч.

