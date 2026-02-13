Автомобильный портал Motorpage
13 фев 2026

Tank готовит новый флагманский внедорожник

Tank готовит новый флагманский внедорожник
Автор фото: из открытых источников

Бренд Tank, входящий в состав концерна Great Wall Motor, подтвердил планы по разработке нового флагманского внедорожника. Как сообщил глава марки Гу Юкунь, премьера модели состоится в марте 2026 года

Пока компания не раскрывает ни технических характеристик, ни точных сроков начала производства. Известно лишь, что модель займет место выше актуальных Tank 300, 400 и 500. Эксперты предполагают, что речь идет о полноразмерном люксовом внедорожнике, вероятно, с гибридной или электрической силовой установкой.

Косвенным ориентиром может служить флагманский гибридный кроссовер Wey V9X (данная марка также входит в состав концерна Great Wall Motor), который недавно рассекретил местный Минпромторг. Можно предположить, что будущий Tank будет создан на базе данной модели и получит идентичную силовую установку.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW запретил экспортировать свои автомобили в Россию из Китая

13 февраля 2026

Возрожденный «Руссо-Балт» готовит собственный внедорожник

12 февраля 2026

Ferrari готовит несколько новых моделей

12 февраля 2026

В Китае запустили уникальную лабораторию для экстремальных тестов автопилотов

12 февраля 2026
Audi S6

Audi прощается с S6: спортивному седану больше нет места в линейке

12 февраля 2026

В России больше не планируют создавать единую платформу для автомобилей

12 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 4 7