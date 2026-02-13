Tank готовит новый флагманский внедорожник

Бренд Tank, входящий в состав концерна Great Wall Motor, подтвердил планы по разработке нового флагманского внедорожника. Как сообщил глава марки Гу Юкунь, премьера модели состоится в марте 2026 года

Пока компания не раскрывает ни технических характеристик, ни точных сроков начала производства. Известно лишь, что модель займет место выше актуальных Tank 300, 400 и 500. Эксперты предполагают, что речь идет о полноразмерном люксовом внедорожнике, вероятно, с гибридной или электрической силовой установкой.

Косвенным ориентиром может служить флагманский гибридный кроссовер Wey V9X (данная марка также входит в состав концерна Great Wall Motor), который недавно рассекретил местный Минпромторг. Можно предположить, что будущий Tank будет создан на базе данной модели и получит идентичную силовую установку.