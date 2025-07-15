Француз забыл жену на заправке и обнаружил ее отсутствие только через 300 километров

Французский турист стал героем курьезного инцидента во время семейной поездки в Марокко. 62-летний житель Парижа, отправившийся в отпуск вместе с супругой и взрослой дочерью, забыл жену на одной из автозаправок и заметил ее отсутствие лишь спустя 300 километров пути

Как сообщают французские СМИ, со ссылкой на жандармерию региона Лард, звонок в экстренные службы поступил в 8:30 утра. Мужчина растерянно сообщил, что не может вспомнить, на какой именно заправке оставил супругу. Последним ориентиром, который удалось восстановить, стала остановка в районе Орлеана. В то же время его 22-летняя дочь, находившаяся на заднем сиденье, не могла помочь, поскольку все это время спала.

Полиция начала проверку придорожных зон отдыха, но все было безуспешно. На фоне отсутствия точных сведений у правоохранителей даже возникли сомнения в том, что этот инцидент произошел непреднамеренно. Однако развязка истории оказалась куда более прозаичной.

Благодаря помощи мобильного оператора, который определил местоположение телефона женщины, ее удалось найти на автозаправке в департаменте Де-Севр. Именно там она была оставлена около 4:30 утра. Женщина не покидала место и все это время терпеливо ждала возвращения семьи. После короткого разбирательства полиция убедилась, что инцидент действительно был следствием простой невнимательности. Семья воссоединилась и продолжила путешествие в Марокко.

