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16 июл 2025

Региональные власти массово обновляют камеры фиксации нарушений

Региональные власти массово обновляют камеры фиксации нарушений

В этом году регионы продолжают активно развивать системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, однако темпы и направления этого процесса сильно разнятся

Одни субъекты наращивают количество камер сотнями, другие вынуждены снимать оборудование, которое исчерпало свой ресурс или не соответствует новым требованиям законодательства.

Так, в Ярославской области с начала года установили 120 новых камер, увеличив общее количество до 240. В Волгоградской области добавили 261 комплекс (до 665). В Дагестане парк вырос на 334 устройства (хотя почти 200 из них пока только готовятся к вводу в эксплуатацию). В Саратовской области появилось еще 100 новых приборов, а также расширение продолжается и в Приморье (на развитие выделили 70 млн рублей).

Однако в других регионах количество комплексов не изменилось. В Москве по-прежнему эксплуатируется 3,8 тысячи стационарных и порядка 200 мобильных и передвижных камер, а в Московской области – 1,85 тысячи стационарных. Обновлений не было, хотя часть старых комплексов была заменена на новые. Стабильность зафиксирована и в Челябинской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Удмуртии.

Параллельно с этим и многие субъекты РФ продолжают списывать старые комплексы. Из-за физического износа и длительного срока эксплуатации оборудование просто выходит из строя. В Красноярском крае уже списаны и демонтированы десятки приборов, еще почти 50 на очереди. В Бурятии, Саратовской и Оренбургской областях списывают камеры, которые невозможно отремонтировать. В Курской и Белгородской областях приборы отключают для устранения недостатков или из-за поломок.

Дополнительным фактором стала корректировка законодательства. С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в закон «Об автодорогах и дорожной деятельности», ограничившие перечень мест, где допускается установка камер. Теперь это в основном перекрестки, выделенные полосы и участки дорожных работ. Региональные власти были вынуждены отключить или демонтировать часть ранее установленных комплексов, что замедлило рост количества фиксируемых нарушений. По итогам 2024 года, прирост числа штрафов составил лишь 7%, тогда как ранее показатель достигал 20%.
 

При написании новости использовалась информация:
Kommersant

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