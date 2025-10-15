Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса сроков введения новых правил расчета утилизационного сбора на автомобили. Решение принято после обращения организации «Деловая Россия», которая предложила дать покупателям дополнительное время для завершения таможенных процедур

Согласно проекту Минпромторга, новые правила должны вступить в силу 1 ноября 2025 года. Они предполагают, что размер утильсбора будет зависеть от мощности двигателя автомобиля. Для физических лиц, ввозящих автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил, льготные ставки отменяются. Механизм направлен на борьбу с «серыми» схемами импорта, которые создают неравные условия между официальными дилерами и частными импортерами.

Однако после публикации проекта спрос на автомобили, подпадающие под действующие льготы, резко вырос, что привело к перегрузке погранпунктов и задержкам поставок. В связи с этим Мантуров поручил проработать варианты расширения переходного периода, чтобы граждане, оплатившие автомобили до вступления изменений, смогли оформить их по старым правилам.

Отсрочка может составить около месяца и будет распространяться на машины, находящиеся в пути или проходящие процедуру растаможки.

