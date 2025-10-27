Автомобильный портал Motorpage
27 окт 2025

ГАИ напоминает пешеходам о важности световозвращателей

Автор фото: МВД

Осень традиционно приносит водителям и пешеходам дополнительные риски. Ранние сумерки, мокрый асфальт и туманы резко ухудшают видимость на дороге. В этой связи Госавтоинспекция МВД России обращается к гражданам с настоятельной рекомендацией использовать световозвращающие элементы на одежде, обуви и рюкзаках в темное время суток

По данным ведомства, за девять месяцев 2025 года в стране удалось добиться снижения основных показателей аварийности, связанных с наездами на пешеходов. Количество ДТП уменьшилось на 6%. Число погибших и раненых сократилось на 3,8% и 6,2% соответственно. Однако ночью ситуация становится заметно тревожнее. Погибших на пешеходных переходах в темное время стало почти на 14% больше, и на 45% увеличилось число жертв на нерегулируемых переходах.

Специалисты подчеркивают, что без световозвращателя водитель замечает человека лишь за 25–50 метров, тогда как использование таких элементов увеличивает дистанцию обнаружения до 200 метров при ближнем свете фар и до 350 метров при дальнем. Это дает дополнительное время на безопасное торможение и предотвращение трагедии.

Ответственность лежит не только на пешеходах. Водители, по чьей вине происходит около 70% наездов, должны снижать скорость вблизи переходов, остановок общественного транспорта и школ. Особого контроля требуют дети, чье поведение на дороге часто бывает непредсказуемым. Родителям напоминают, что верхняя одежда и аксессуары ребенка обязательно должны иметь светоотражающие элементы. Эта простая мера значительно повышает безопасность на дорогах в это время года.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

