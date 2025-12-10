Автомобильный портал Motorpage
10 дек 2025

В России вступили в силу обновленные тарифы ОСАГО

Автор фото: ru.freepik.com

С 9 декабря для владельцев легковых автомобилей, автобусов и грузовиков диапазон базовых ставок увеличен на 15%, а для мотоциклистов рост стал еще заметнее и достиг 40%. Регулятор объясняет изменения необходимостью точнее учитывать реальные риски и поддерживать сбалансированность тарифов

После корректировки стоимость базовых ставок для автомобилистов теперь составляет от 1399 до 8665 рублей. Для мотоциклов диапазон установлен от 155 до 4260 рублей. Одновременно пересмотрены и территориальные коэффициенты. Больше всего изменения коснулись территорий с повышенным уровнем страховых махинаций, включая отдельные районы Новосибирской области и Ингушетии.

Сейчас без полиса ездят от 10% до 12% автомобилистов. Страховщики рассчитывают на подключение дорожных камер к автоматической проверке наличия ОСАГО, однако модернизация информационной системы ГАИ затянется до конца 2026 года. В качестве временной меры предлагается направлять водителям электронные уведомления о необходимости оформления страховки через портал «Госуслуги».

Комментарии к новости

