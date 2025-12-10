Автомобильный портал Motorpage
10 дек 2025

Mercedes-AMG возглавит создатель Porsche Taycan

Mercedes-AMG возглавит создатель Porsche Taycan
Автор фото: из открытых источников

С 1 июля 2026 года пост генерального директора Mercedes-AMG займет Стефан Векбах, который ранее возглавлял программу Porsche Taycan, а затем занимал должность руководителя стратегического направления в концерне VW

AMG сейчас переживает непростой период. Новый C63 с 4-цилиндровым мотором вызвал волну недовольства среди фанатов бренда. Положение усугубилось и масштабным отзывом суперкара AMG One из-за рисков возгорания. Однако бренд готовит возвращение двигателя V8, который будет соответствовать актуальным стандартам Euro 7, а также обновленный C63 с 3,0-литровым 6-цилиндровым мотором. Кроме этого, компания разрабатывает электрический кроссовер на базе концепта GT XX. Возвращение V12 вряд ли возможно из-за новых европейских «зеленых» законов.

Нынешний руководитель бренда Михаэль Шибе, который возглавлял AMG два с половиной года, перейдет в правление компании и будет отвечать 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 5 Pro

Chery готовит новый кроссовер в линейке Tiggo

10 декабря 2025

Этот McLaren F1 стал самым дорогим в истории марки

10 декабря 2025

Китай теряет позиции на Российском рынке тяжелых грузовиков

09 декабря 2025
Mercedes-Benz GLB (2027)

Новый Mercedes-Benz GLB выходит на рынок в виде электрокара

09 декабря 2025

АвтоВАЗ планирует сотрудничать с индийскими компаниями в создании новых автомобилей

09 декабря 2025
Encor Series 1

Британцы из Encor представили роскошный рестомод на базе Lotus Esprit

09 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023) Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 4 9