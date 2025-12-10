Mercedes-AMG возглавит создатель Porsche Taycan

С 1 июля 2026 года пост генерального директора Mercedes-AMG займет Стефан Векбах, который ранее возглавлял программу Porsche Taycan, а затем занимал должность руководителя стратегического направления в концерне VW

AMG сейчас переживает непростой период. Новый C63 с 4-цилиндровым мотором вызвал волну недовольства среди фанатов бренда. Положение усугубилось и масштабным отзывом суперкара AMG One из-за рисков возгорания. Однако бренд готовит возвращение двигателя V8, который будет соответствовать актуальным стандартам Euro 7, а также обновленный C63 с 3,0-литровым 6-цилиндровым мотором. Кроме этого, компания разрабатывает электрический кроссовер на базе концепта GT XX. Возвращение V12 вряд ли возможно из-за новых европейских «зеленых» законов.

Нынешний руководитель бренда Михаэль Шибе, который возглавлял AMG два с половиной года, перейдет в правление компании и будет отвечать