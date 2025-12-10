Автомобильный портал Motorpage
10 дек 2025

Почему из-за утильсбора россияне стали меньше брать кредитов?

Почему из-за утильсбора россияне стали меньше брать кредитов?
Автор фото: ru.freepik.com

В ноябре российский рынок автокредитования заметно замедлился. Выдачи кредитов упали на 17% и составили 176 млрд рублей, что «откатило» сегмент к показателям начала года. После стремительного роста осенью, когда покупатели торопились приобрести машины до предстоящего повышения цен из-за повышения утильсбора, произошло резкое сокращение спроса

Ажиотаж сентября и октября привел к фактическому сокращению продаж автомобилей в ноябре. Дилеры сократили количество акций и специальных условий, что привело к росту цен на 8% в сравнении с прошлым годом. На фоне этих факторов выдачи кредитов просели не только в автомобильном сегменте, но и на рынке потребительского кредитования в целом, который впервые за 9 месяцев показал снижение на 3%.

Эксперты полагают, что в декабре возможен сезонный подъем интереса к автокредитам. Рынок может оживиться за счет автомобилей, ввезенных до вступления в силу новых правил утильсбора. Однако эксперты не исключают, что часть покупателей переключится на модели отечественного производства. С другой стороны, январь традиционно должен показать охлаждения рынка в связи с продолжительными праздниками. Однако к этому фактору можно добавить повышение НДС и индексацию утильсбора.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-AMG возглавит создатель Porsche Taycan

10 декабря 2025
Chery Tiggo 5 Pro

Chery готовит новый кроссовер в линейке Tiggo

10 декабря 2025

Этот McLaren F1 стал самым дорогим в истории марки

10 декабря 2025

Китай теряет позиции на Российском рынке тяжелых грузовиков

09 декабря 2025
Mercedes-Benz GLB (2027)

Новый Mercedes-Benz GLB выходит на рынок в виде электрокара

09 декабря 2025

АвтоВАЗ планирует сотрудничать с индийскими компаниями в создании новых автомобилей

09 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023) Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 4 9