Почему из-за утильсбора россияне стали меньше брать кредитов?

В ноябре российский рынок автокредитования заметно замедлился. Выдачи кредитов упали на 17% и составили 176 млрд рублей, что «откатило» сегмент к показателям начала года. После стремительного роста осенью, когда покупатели торопились приобрести машины до предстоящего повышения цен из-за повышения утильсбора, произошло резкое сокращение спроса

Ажиотаж сентября и октября привел к фактическому сокращению продаж автомобилей в ноябре. Дилеры сократили количество акций и специальных условий, что привело к росту цен на 8% в сравнении с прошлым годом. На фоне этих факторов выдачи кредитов просели не только в автомобильном сегменте, но и на рынке потребительского кредитования в целом, который впервые за 9 месяцев показал снижение на 3%.

Эксперты полагают, что в декабре возможен сезонный подъем интереса к автокредитам. Рынок может оживиться за счет автомобилей, ввезенных до вступления в силу новых правил утильсбора. Однако эксперты не исключают, что часть покупателей переключится на модели отечественного производства. С другой стороны, январь традиционно должен показать охлаждения рынка в связи с продолжительными праздниками. Однако к этому фактору можно добавить повышение НДС и индексацию утильсбора.