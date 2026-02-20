Автомобильный портал Motorpage
Гаражная амнистия может продлиться еще на пять лет

Автор фото: из открытых источников

В Госдуме обсуждается законопроект, предусматривающий продление действия гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Инициатива направлена на сохранение упрощенного порядка оформления прав на гаражи и земельные участки под ними

Продление амнистии должно дать возможность большему числу граждан узаконить свою недвижимость и тем самым защитить ее от сноса, а также получить право свободно распоряжаться объектом, включая продажу и передачу по наследству.

Гаражная амнистия действует в России с сентября 2021 года. Она распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, и позволяет оформить право собственности без сложных процедур. Воспользоваться этим механизмом могут как первоначальные владельцы, так и их наследники или покупатели.

За время действия закона по всей стране было зарегистрировано более 746 тысяч объектов гаражного назначения. Наибольшая активность зафиксирована в Ленинградской, Омской и Московской областях.
 

