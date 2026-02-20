Volga возвращается на конвейер. Производство стартует уже в 2026 году

Серийная сборка автомобилей Volga начнется во втором квартале 2026 года на площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались модели Volkswagen и Skoda

В настоящее время на заводе ведется плановая подготовка оборудования. Запуск конвейера будет поэтапным с постепенным выходом на расчетные объемы выпуска. Максимальная мощность предприятия оценивается в 110 тысяч автомобилей в год, однако целевые показатели на первом этапе пока не раскрываются.

Модельная линейка на старте будет включать два среднеразмерных кроссовера и седан D-класса. Официальных технических характеристик пока нет, однако опубликованные тизеры первой модели указывают на заметное сходство с кроссовером Geely Monjaro. В перспективе проект Volga нацелен на создание собственных моделей с большой долей отечественной локализации.