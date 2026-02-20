Polestar готовит масштабное обновление модельного ряда

Одной из ключевых премьер станет универсал Polestar 4 Estate, который появится на рынках Европы и Китая в четвертом квартале 2026 года

Фактически данная модель универсалом не является, «четверка» больше напоминает что-то среднее между кроссовером и лифтбеком. Заявлено, что новая версия получит просторный багажник и более мощную силовую установку. Напомним, что актуальная модификация предлагается с одним или двумя электромоторами мощностью 272 л.с. и 544 л.с. соответственно.

Помимо универсала Polestar 4 Estate, в 2026 году на рынок выйдет серийная версия электрического гранд-турера Polestar 5. В начале 2027 года бренд представит второе поколение модели Polestar 2, а в 2028 году линейку дополнит компактный кроссовер Polestar 7.