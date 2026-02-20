Автомобильный портал Motorpage
20 фев 2026

Geely Galaxy Starshine 6 получит новую батарею

Geely Galaxy Starshine 6 получит новую батарею
Автор фото: МИИТ Китая

Концерн Geely готовит к выходу новую модификацию гибридного седана Galaxy Starshine 6. Ключевым отличием станет увеличенный аккумулятор емкостью 28,3 кВт*ч

С такой батареей седан сможет проезжать до 170 км на электротяге по циклу CLTC. Это на 45 км больше, чем у прежней версии. Сейчас Galaxy Starshine 6 предлагается с аккумуляторами на 8,5 и 17 кВт*ч, обеспечивающими запас хода 60 и 125 км соответственно.

Обновленный седан сохранит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью около 110 л.с., который работает с одним электромотором. Мощность электродвигателя и суммарный запас хода пока официально не раскрыты.

В плане дизайна изменения заметить трудно. Габариты также остались прежними: длина – 4806 мм и колесная база – 2756 мм. На китайском рынке Galaxy Starshine 6 сейчас предлагается по цене от 74 800 юаней (830 000 рублей). Версия с увеличенной батареей, как ожидается, будет стоить дороже.
 

