Возвращение Scout откладывается

Возрождение американского бренда Scout, анонсированное концерном Volkswagen, откладывается как минимум на год. По данным немецких СМИ, запуск внедорожника и пикапа, ранее запланированный на 2027 год, теперь ожидается не раньше 2028 года

О возвращении Scout, считающегося культовым брендом в США, было объявлено в 2024 году. В модельную линейку должны войти рамный внедорожник Traveler и пикап Terra. Изначально обе модели проектировались как электрокары с двумя или четырьмя моторами в зависимости от модификации. Однако Volkswagen и команда Scout приняли решение пересмотреть стратегию бренда. На фоне замедления спроса на электромобили приоритет был отдан последовательно-гибридной системе, которая должна повысить привлекательность моделей для покупателей.

По предварительной информации, именно адаптация новых силовых установок стала одной из ключевых причин задержки. Разработка и интеграция гибридных систем для рамного внедорожника и пикапа оказались сложным и затратным процессом. Ситуацию усугубляет и текущее финансовое положение Volkswagen, который в последние месяцы активно оптимизирует расходы и пересматривает инвестиционные планы.