9 фев 2026

В Москве запустили второй городской хаб быстрой зарядки электромобилей

Автор фото: Дептранс Москвы

На перехватывающей парковке Московского паркинга рядом со станцией МЦК «Измайлово» начал работу второй городской зарядный комплекс для электромобилей

Новый хаб оснащен 18 быстрыми зарядными станциями проекта «Энергия Москвы». Каждая из них обеспечивает мощность до 160 кВт и поддерживает все основные стандарты разъемов, включая CCS Combo 2, GB-T и CHAdeMO. Зарядная площадка функционирует круглосуточно.

Как отмечают в департаменте транспорта Москвы, развитие сети быстрых зарядных станций является частью стратегии по созданию современной городской среды и стимулированию использования электротранспорта. Ранее аналогичный хаб был открыт на северо-западе города, а в январе у станции метро «Волоколамская» начал работу крупнейший в России зарядный комплекс, способный обслуживать до 500 электромобилей в сутки.

При написании новости использовалась информация:
Дептранс Москвы

