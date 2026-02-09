Genesis выходит из тени Hyundai и готовит собственную платформу

Genesis делает решительный шаг к полной самостоятельности и готовится представить собственную архитектуру для своих будущих моделей. Данный шаг окончательно отделит марку от материнского бренда Hyundai

Как сообщил управляющий директор Genesis Motor Europe Петер Кроншнабль, компании потребовалась уникальная платформа, чтобы в полной мере соответствовать требованиям бренда. По его словам, только собственная архитектура позволит реализовать амбиции Genesis в области динамики и комфорта на уровне ведущих немецких производителей.

Сообщается, что новая платформа будет универсальной и позволит оснащать автомобили как гибридными, так и полностью электрическими силовыми установками. Пока не уточняется, какие именно модели первыми получат новую архитектуру, однако в разработке у бренда уже находятся несколько новинок, включая спортивное купе Magma GT.