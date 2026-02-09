«Роснефть» запустила кафе «Зерно» нового формата на трассе М-9 «Балтия»

В Московской области, на 98-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия», начало работу кафе «Зерно» нового модульного формата. Проект реализован на территории автозаправочной станции и ориентирован на быстрый и комфортный перекус в пути

Новый формат разработан на базе концепции мобильных фудтраков, которые уже зарекомендовали себя на различных площадках по всей стране. В стационарном исполнении кафе получило увеличенное пространство, расширенный ассортимент и более высокий уровень комфорта для клиентов.

В «Роснефти» отмечают, что запуск кафе нового типа является частью системной работы по развитию придорожной инфраструктуры и повышению качества обслуживания на автозаправочных комплексах. Расширение спектра услуг и внедрение современных форматов остаются одними из приоритетов компании.

Сеть кафе «Зерно» активно развивается не только на АЗС «Роснефти», но и за их пределами. Мобильные фудтраки бренда регулярно появляются на спортивных площадках, городских фестивалях и крупных мероприятиях в разных регионах России — от Москвы и Северо-Запада до Ставропольского края и Уфы.

Ассортимент кафе включает хот-доги, горячие напитки, а также продукцию под собственной торговой маркой компании, среди которой — сэндвичи, морсы, лимонады и другие позиции, рассчитанные на формат питания в дороге.