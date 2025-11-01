Автомобильный портал Motorpage
Глава Ford предупредил: китайский автопром способен обрушить мировую индустрию

Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор Ford Джим Фарли назвал китайский автопром главной угрозой для мировых производителей

Он заявил, что производственные мощности Китая уже сейчас позволяют выпускать достаточно автомобилей, чтобы обеспечить весь рынок Северной Америки. По словам Фарли, ситуация гораздо опаснее, чем конкуренция с Японией в 1980-х, поскольку Китай достиг глобального масштаба.

Руководитель Ford признался, что лично ездит на китайском электромобиле Xiaomi SU7. По его словам, чтобы побеждать конкурентов, нужно понимать, как они работают. Он также отметил, что технологическое преимущество китайских брендов уже очевидно, и борьба за будущее мировой автоиндустрии только начинается.

Рост влияния китайских компаний заставил Ford пересмотреть стратегию. Производитель планирует создать новую производственную площадку, которая позволит выпускать компактные и доступные электромобили, включая электрический пикап стоимостью около 30 тысяч долларов.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

