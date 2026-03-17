17 мар 2026

Муниципальные трассы могут обрушить планы по ремонту дорог

Автор фото: ru.freepik.com

В России готовится масштабное изменение системы управления дорожной сетью, которое может существенно повлиять на состояние региональных трасс. Минтранс прорабатывает механизм передачи местных дорог под ответственность российских субъектов с 2027 года

Речь идет о более, чем миллионе километров дорог, которые сегодня находятся в ведении муниципалитетов. После реформы они автоматически станут частью региональной сети. При этом отраслевые эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях.

Главная проблема связана с финансированием. Сейчас содержание одного километра местной дороги обходится значительно дешевле, чем региональной. После объединения сетей общий уровень обеспеченности может снизиться почти в два раза. Это создает риск ухудшения качества содержания и ремонта трасс. К тому же, согласно транспортной стратегии до 2030 года, планируется привести в нормативное состояние не менее 60% региональных дорог. Однако, с учетом готовящихся изменений, реализация данной задачи может заметно растянуться.

Формально у регионов остается возможность вернуть полномочия муниципалитетам вместе с финансированием, но ни один субъект пока не принял соответствующих решений. При этом сроки ограничены, поскольку необходимые законодательные изменения должны быть утверждены заранее.

В Минтрансе признают наличие рисков и ведут консультации с профильными структурами. По итогам обсуждений, ведомство планирует представить единое решение, которое позволит сбалансировать полномочия и финансовые ресурсы.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

