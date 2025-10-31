Госдума обсуждает введение официальной продажи «красивых» номеров через «Госуслуги»

В Госдуму внесен законопроект, который позволит автовладельцам официально бронировать «красивые» регистрационные номера через портал «Госуслуги». Инициатива принадлежит фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым

Проект предусматривает возможность выбора и резервирования желаемого номера из числа доступных за определенную плату. При этом внесенная сумма не подлежит возврату. Конкретный порядок бронирования и стоимость услуги определит уполномоченный регистрирующий орган.

Авторы документа отмечают, что сегодня выбор конкретного номера невозможен, а эта ситуация способствует развитию теневого рынка. Законопроект призван сделать процесс получения привлекательных комбинаций прозрачным и законным, а также обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

Идея продажи «красивых» номеров обсуждается уже несколько лет. Ранее рассматривалась возможность проведения аукционов, однако от нее отказались. Теперь проект возвращен в актуальную повестку и получил поддержку президента Владимира Путина, который не видит препятствий для его реализации.

