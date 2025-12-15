Автомобильный портал Motorpage
15 дек 2025

Китайские автогиганты дали жесткий ответ блогерам за фейки о машинах

Китайские автогиганты дали жесткий ответ блогерам за фейки о машинах
Автор фото: BYD

Крупнейшие китайские автопроизводители BYD, Great Wall и Xpeng добились победы сразу в нескольких судебных процессах против интернет-блогеров, обвиненных в распространении недостоверной информации. Общая сумма компенсаций по решениям судов составила около 2,3 миллиона юаней (примерно 26 млн рублей)

Как сообщает Центральное телевидение КНР, блогеры систематически публиковали оскорбительный и вводящий в заблуждение контент, направленный против автопроизводителей и их моделей. В частности, в делах BYD фигурировали видеоролики о якобы самовозгорании автомобилей, где использовались кадры, не имеющие отношения к продукции бренда. Суд признал такие публикации нарушением деловой репутации и обязал автора удалить материалы, публично извиниться и выплатить компенсацию.

В ситуации с Great Wall выяснилось, что негативный контент публиковался с разных аккаунтов. Его сопровождали комментарии, которые создавали негативное восприятие бренда. Попытка блогера обжаловать это решение в суде не увенчалась успехом.

Отдельное разбирательство коснулось и Xpeng. Блогер распространял ложные утверждения о повреждении батарей электромобилей после контакта с водой и последующем отказе в гарантийном ремонте. Суд обязал удалить видео, принести извинения и выплатить штраф. Кроме того, один из роликов оказался созданным при помощи нейросетей, и его автор получил десять суток административного ареста.

В китайских медиа отмечают, что подобная практика стала для части инфлюенсеров источником дохода. Негативный контент используется для увеличения просмотров, либо как инструмент давления на автопроизводителей. Власти и суды все активнее реагируют на такие случаи, подчеркивая, что цифровая среда не освобождает от ответственности за распространение ложной информации.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

