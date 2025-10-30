Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2025

Toyota сохраняет контакт с российскими дилерами, но не спешит возвращаться официально

Автор фото: из открытых источников

Toyota подтвердила проведение закрытых встреч с российскими дилерами. В компании уточнили, что переговоры касались исключительно вопросов послепродажного обслуживания, поскольку автомобили японского бренда по-прежнему занимают значительную долю на российском рынке

Согласно опубликованным данным, концерн не рассматривает возможность возобновления официальных поставок из-за действующих санкций. Однако отраслевые эксперты считают, что Toyota по-прежнему заинтересована в России и готова вернуться, как только будет снята угроза вторичных санкций.

Бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев отметил, что компания не возражает против поставок своих автомобилей из Китая и может даже оказывать неофициальную поддержку. Основным сдерживающим фактором остается политическая неопределенность и высокий утилизационный сбор, который делает импорт менее выгодным.

Сегодня новые Toyota попадают в страну через параллельный импорт из Китая и ОАЭ. Это касается как массовых моделей вроде RAV4 и Camry, так и внедорожников Land Cruiser 300 и Prado 250. Однако их стоимость заметно выросла: если в Японии RAV4 стоит около 2 млн. рублей, то в России цена в два раза больше. Флагманские внедорожники подорожали втрое, достигнув отметки в 13 млн. рублей.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

