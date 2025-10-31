Японцы представили электрический трицикл-трансформер Raptor с модульной конструкцией

Японская компания RDS представила на выставке Japan Mobility Show электрический трицикл Raptor, который способен менять внешний вид и назначение. Разработчики называют его «трансформером на колесах» благодаря уникальной модульной архитектуре

Конструкция Raptor разделена на две части: есть нижняя часть с электромотором и тремя колесами и верхняя часть с рулем и сиденьем. По замыслу инженеров, владельцы смогут докупать верхние части в зависимости от их нужд: от легкого городского трицикла до компактного коммерческого фургона. Электрическая часть всех версий одинакова. Трицикл оснащен одним мотором и 48-вольтовой батареей. Заявленная максимальная скорость – 40 км/ч.

По словам компании, Raptor создавался как экспериментальная платформа для инженеров, дизайнеров и предпринимателей, которые смогут создавать собственные варианты транспорта, не начиная разработку с нуля.

Один из первых прототипов получил имя Sparrow. Это спортивная версия, разработанная совместно с командой MIE Racing, участвующей в чемпионате WorldSBK. А специальная модификация Sparrow Tsunoda Edition была оформлена в гоночных цветах, придуманных пилотом Формулы-1 Юки Цунодой.

