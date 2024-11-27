Госдума распространила ОСАГО на Белоруссию: закон вступит в силу с 2025 года

Госдума приняла закон, согласно которому, действие полиса ОСАГО будет распространяться на территорию Белоруссии. Новая система страхования, разработанная в рамках Союзного государства, начнет действовать с 1 января 2025 года

Закон предусматривает, что владельцы автомобилей смогут включить в стандартный полис ОСАГО дополнительное соглашение, которое обеспечит его действие на территории Белоруссии. Аналогичный механизм будет доступен для белорусских водителей. Стоимость такого расширенного полиса будет зависеть от тарифов страны, где зарегистрирован автомобиль.

Для упрощения контроля вводится единая автоматизированная система обмена данными о наличии ОСАГО, позволяющая проверять заключенные договоры в режиме реального времени. В случае ДТП компенсация убытков будет рассчитываться по законодательству страны, где произошел инцидент, а урегулированием займутся национальные страховые фирмы.