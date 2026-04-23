23 апр 2026

Госдума разрешила копировать материалы административных дел

Госдума разрешила копировать материалы административных дел
Российские автомобилисты получили дополнительные юридические инструменты для защиты своих интересов. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий права участников административных дел

Поправки вносятся в главу 25 КоАП РФ и закрепляют возможность копировать материалы дел. Речь идет о документах, аудио- и видеозаписях, а также других данных, связанных с административным производством. Новые нормы распространяются на водителей, потерпевших, их представителей и защитников.

До сих пор участники подобных дел могли лишь ознакомиться с материалами, но не имели права делать копии без отдельного разрешения. В то же время аналогичные возможности давно предусмотрены в других процессуальных кодексах, включая гражданский и уголовный.

Авторы инициативы подчеркивают, что нововведение особенно важно для автомобилистов, которые нередко сталкиваются с ограничениями при попытке получить доказательства по спорным ситуациям, в том числе после дорожно-транспортных происшествий.
 

При написании новости использовалась информация:
Известия

Последние новости

Штрафы за среднюю скорость не введут, инициатива отклонена

23 апреля 2026
Smart #2 концепт

Smart показал компактный электрокар с запасом хода 300 км

23 апреля 2026
BMW 7 (2027)

BMW представил обновленный седан 7-й серии

23 апреля 2026
Toyota RAV4

Toyota не спешит выпускать электрический RAV4, ставка сделана на bZ4X

22 апреля 2026

Китай ужесточает правила проверки безопасности электрокаров

22 апреля 2026

На сайте ФТС теперь можно проверить утильсбор по VIN автомобиля

22 апреля 2026

 Все новости

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Evolute i-Space - evolute i-space 4x4 (2026) знакомый незнакомец
Тест драйв
20 апреля 2026

Evolute i-Space
"Знакомый незнакомец"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

