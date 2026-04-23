Госдума разрешила копировать материалы административных дел

Российские автомобилисты получили дополнительные юридические инструменты для защиты своих интересов. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий права участников административных дел

Поправки вносятся в главу 25 КоАП РФ и закрепляют возможность копировать материалы дел. Речь идет о документах, аудио- и видеозаписях, а также других данных, связанных с административным производством. Новые нормы распространяются на водителей, потерпевших, их представителей и защитников.

До сих пор участники подобных дел могли лишь ознакомиться с материалами, но не имели права делать копии без отдельного разрешения. В то же время аналогичные возможности давно предусмотрены в других процессуальных кодексах, включая гражданский и уголовный.

Авторы инициативы подчеркивают, что нововведение особенно важно для автомобилистов, которые нередко сталкиваются с ограничениями при попытке получить доказательства по спорным ситуациям, в том числе после дорожно-транспортных происшествий.

