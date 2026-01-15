Honda готовит смену фирменного логотипа

Компания Honda объявила о скором внедрении обновленного фирменного логотипа, который со временем появится на всех автомобилях марки. Первыми моделями с обновленной эмблемой станут электрокары и гибриды

Новый логотип представляет собой переработанную версию классической буквы H, которая впервые украсила автомобили Honda в 1963 году. В компании называют этот шаг своеобразным вторым основанием бренда, который олицетворяет переход в эпоху электрокаров и интеллектуальных систем помощи водителю.

Впервые новый логотип был показан на концептах электрической линейки Honda 0 Series. Серийные электромобили и гибриды с обновленным знаком начнут выходить на рынок с 2027 года, а затем он станет стандартом для всех автомобилей бренда.