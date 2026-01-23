Honda и General Motors завершили совместную работу над водородными автомобилями

Компания Honda официально подтвердила прекращение работы совместного предприятия FCSM LLC, созданного с General Motors для выпуска водородных автомобилей

СП было основано в 2017 году и задумывалось как платформа для разработки более доступных и устойчивых к температурным нагрузкам топливных элементов. Однако за прошедшие годы единственным серийным автомобилем, использовавшим эти технологии, стал кроссовер Honda CR-V e-FCEV.

В Honda подчеркивают, что прекращение партнерства с General Motors не означает отказ от водородного будущего. Напротив, компания намерена сосредоточиться на разработке собственных топливных элементов и рассматривает водород как одно из ключевых направлений. При этом остается открытым вопрос о судьбе действующего завода и возможных новых площадках для производства.

История партнерства Honda и GM насчитывает несколько десятилетий и включала проекты в самых разных сегментах, от внедорожников до электрокаров. Однако в последние годы альянс постепенно утратил стратегическое значение. Теперь Honda делает ставку на разработку собственных технологий.

