8 авг 2025

Hyundai и General Motors объединяют усилия для создания пикапов, кроссоверов и электрофургонов

Автор фото: фирма-производитель

коснется разработки и производства сразу нескольких типов транспортных средств. Компании заключили меморандум, в рамках которого ежегодно будет выпускаться более 800 тысяч автомобилей

Согласно договоренности, Hyundai займется разработкой компактных моделей и электрического коммерческого фургона, тогда как GM сосредоточится на среднеразмерных пикапах. Все машины будут построены на общих платформах, но получат фирменный дизайн и интерьер для сохранения идентичности брендов (каждая компания будет продавать автомобили под собственной маркой). Все модели разрабатываются для рынков Центральной и Южной Америки, а продажи новинок начнутся с 2028 года.

Примечательно, что партнерство Hyundai и GM не ограничится только совместной разработкой автомобилей. Компании также рассматривают возможность объединения усилий в закупке сырья и в производстве комплектующих. Такой альянс позволяет сократить издержки, ускорить разработку новых моделей и быстрее вывести их на рынок.

При написании новости использовалась информация:
motor1

